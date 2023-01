Ski alpin: Loïc Meillard s’est tracé un boulevard 

Quand il n’y a pas Marco Odermatt pour prendre le commandement de la course, il y a Loïc Meillard. Le skieur d’Hérémence s’est emparé de la première place lors de la première manche du géant de Schladming (AUT), mercredi soir.

Après le passage d’une trentaine de skieurs, une hiérarchie s’est déjà bien dessinée dans cette épreuve de Coupe du monde. Au terme d’une véritable démonstration sur la glace, le Suisse a montré toute l’étendue de son talent pour devancer Henrik Kristoffersen d’une seconde et six centièmes. Rien que cela. Le Norvégien n’a pu qu’applaudir et laisser son siège.