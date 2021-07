Couple princier : Loin de Monaco, Charlène pourrait ne jamais rentrer

Les rumeurs de séparation se répandent sur le Rocher, où la princesse Charlène n'est plus rentrée depuis mars dernier. Voici les raisons.

La rupture est-elle consommée entre le prince Albert II de Monaco et son épouse Charlène? La rumeur enfle dans les milieux spécialisés alors que la princesse n'est plus rentrée en Principauté depuis plus de six mois. Touchée par des problèmes de santé, elle séjourne actuellement dans son pays natal, l'Afrique du Sud, dans un contexte particulier, la situation sanitaire ne favorisant pas les fréquents allers et retours.