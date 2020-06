Coronavirus

Loin de reculer, la pandémie de Covid-19 «accélère»

Alors que passablement de pays, dont la Suisse, assouplissent leurs mesures, l’OMS rappelle que la maladie gagne du terrain très rapidement partout dans le monde.

«Equilibre délicat»

«Nous savons qu'elle est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est une crise économique, sociale et, dans de nombreux pays, politique. Ses effets se feront sentir sur des décennies», a-t-il ajouté.

M. Tedros a par ailleurs appelé les laboratoires pharmaceutiques à augmenter la production de dexaméthasone et à «distribuer rapidement dans le monde entier» ce stéroïde qui s'est révélé efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints par le Covid-19.

Epicentre latino-américain

Le Brésil, deuxième pays du monde le plus endeuillé derrière les Etats-Unis, a dépassé le seuil des 50'000 morts et des deux millions de cas confirmés. Les mégalopoles de Sao Paulo et de Rio de Janeiro sont les plus grièvement atteintes.