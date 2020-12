Non, les applications de rencontre de type Tinder ne sont pas les fossoyeuses de l’amour véritable. Non, elles ne sont pas qu’un repaire de collectionneurs de conquêtes. Au contraire. Allant à contre-courant de certaines idées reçues, Gina Potarca, sociologue à l’Université de Genève, vient de publier une étude affirmant que leurs utilisateurs souhaitent davantage vivre en couple et fonder une famille que les célibataires n’y ayant pas recours. «Montrer que les scénarios alarmistes circulant dans les médias ne reposaient sur aucune base scientifique a motivé ma recherche. Quand une nouvelle technologie émerge, la population peut être saisie d’une forme de panique morale. Mais en réalité, les applications sont un moyen légitime et normal de rencontrer quelqu’un.»

Moins de 40 ans séduits

Vie professionnelle remplie

Et c’est là qu’intervient la conclusion principale de Gina Potarca. Non seulement ces jeunes utilisateurs désirent tout autant se marier et fonder une famille que les autres catégories de la population; mais de plus, et surtout, ils souhaitent davantage que les autres cohabiter avant l’échange des vœux. «Mon hypothèse est qu’il s’agit de couples modernes et pragmatiques dans leur approche de la vie. S’étant connus hors des réseaux amicaux traditionnels, ils éprouvent plus que d’autres le besoin de faire un essai, donc de vivre sous le même toit, pour construire la relation.» Et s’ils ont recours aux rencontres digitales, c’est qu’en général il s’agit de personnes à la vie professionnelle envahissante, qui empiète sur leur vie privée et réduit leur temps libre.