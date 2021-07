Série : «Loki» reviendra pour une saison 2

Disney+ a renouvelé la série Marvel dont le héros est incarné par Tom Hiddleston.

À 42 minutes et 48 secondes, le dossier du héros est marqué d’un tampon disant: «Loki reviendra pour la saison 2.» Aucun autre élément n’a été fourni. Pour en savoir plus sur ce qui arrivera aux personnages incarnés par Tom Hiddleston et Owen Wilson, il faudra donc patienter.