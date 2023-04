Blanche Gardin refuse de participer à LOL: Qui rit sort

«Pendant six heures, ils vont devoir rester de marbre tout en essayant de faire rire leurs adversaires. Celui qui rit est immédiatement éliminé. Le vainqueur remportera 50’000 euros pour une association», peut-on lire dans la présentation du jeu. Diffusées en France depuis 2021 par la plateforme de streaming Amazon Prime Video, toutes les saisons se sont terminées par des égalités. Alexandra Lamy et Julien Arruti n’ont pas réussi à se départager lors de la première, Camille Lellouche et Gérard Darmon lors de la deuxième, et Paul Mirabel et Pierre Niney lors de la dernière en date, proposée en mars 2023.