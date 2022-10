Lola Marsh sur scène le jour de la sortie d'un album 

Yverdon-les-Bains (VD) : Lola Marsh en concert le jour de la sortie de son album

Le duo s’est forgé un joli petit nom depuis la parution de son premier EP en 2016. Depuis lors, Lola Marsh a enchaîné les disques et les tournées. Jusqu’à un arrêt abrupt dû au Covid en 2020. Yael Shoshanna Cohen et Gil Landau étaient alors sur les routes pour défendre leur deuxième album «Someday Tomorrow Maybe», sorti en janvier 2020. Son successeur, «Shot Shot Cherry» à paraître le 28 octobre 2022, et jour de leur concert à l’Amalgame à Yverdon-les-Bains (VD), est né de cette interruption dans la carrière des deux artistes.

«On a écrit une partie de l’album lors d’une période d’incertitude globale. Au milieu de notre tournée européenne, nous avons dû tout arrêter et rentrer à la maison (ndlr: à Tel-Aviv en Israël) à cause de la pandémie. Nous nous sentions déprimés, impuissants et, comme le reste du monde, tout ce que nous pouvions faire était d’attendre», a raconté Lola Marsh. Le Covid a également légèrement infléchi le style musical de la paire: «Créer de la musique dans des circonstances aussi restrictives nous a poussés à expérimenter des sons plus pointus et des éléments de dance music tout en continuant à explorer notre indie-pop». À découvrir donc sur la scène de l’Amalgame.