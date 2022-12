États-Unis : L’oléoduc Keystone fermé après une fuite dans le Nebraska

L’immense pipeline qui relie le Canada aux États-Unis est à l’arrêt. Du pétrole s’est renversé dans un cours d’eau mercredi soir et l’exploitant met «tout en œuvre» pour isoler la portion affectée.

L’entreprise canadienne TC Energy, qui exploite l’oléoduc Keystone entre le Canada et les États-Unis, a confirmé, jeudi, la fermeture de ce pipeline après une fuite dans l’État du Nebraska. «Nous avons fermé le réseau d’oléoducs Keystone et mobilisé du personnel et de l’équipement en réponse à un déversement confirmé de pétrole dans un cours d’eau à une vingtaine de miles (environ 32 kilomètres) au sud de Steele City», a indiqué le groupe.