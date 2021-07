Royaume-Uni : L’oligarque russe Abramovitch attaque en justice un livre sur Poutine

Une journaliste britannique indique que Vladimir Poutine a demandé au milliardaire russe de racheter le club de Chelsea. Abramovitch a porté plainte pour diffamation.

Sous sa présidence, marquée par d’importantes dépenses, le club britannique est passé du statut de club en difficulté du championnat anglais à celui de géant du football européen. L’oligarque russe de 54 ans n’a pas engagé ce procès «à la légère», mais «le livre répète malheureusement des inexactitudes paresseuses sur son rôle dans les événements décrits», a déclaré son avocat Hugh Tomlinson devant la Haute Cour de Londres. L’ouvrage l’accuse d’avoir agi de manière corrompue et d’avoir en secret «mis sa richesse à disposition du président russe», a-t-il poursuivi.

Deuxième plainte

Lors de ce procès, prévu sur deux jours, l’auteure et l’éditeur HarperCollins sont également poursuivis en diffamation par le géant russe de l’énergie contrôlé par l’Etat Rosneft et par l’homme d’affaires Mikhaïl Fridman. Piotr Aven, parton de la banque privée Alfa, poursuit quant à lui l’éditeur pour violation à la loi sur la protection des données. A l’ouverture du procès, l’avocat de Roman Abramovitch a démenti toute coordination dans ces poursuites. A l’annonce de cette procédure en mars, HarperCollins avait averti que l’auteure et la maison d’édition entendaient «vigoureusement défendre le droit d’écrire sur des questions qui présentent un intérêt public considérable».