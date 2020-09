L'Olympique de Marseille a réalisé ce jeudi une annonce originale. @OM_Records)

À jamais les premiers. C’est le slogan de l’OM, d’un club unique au monde. Sur la Canebière, le foot va droit au but. Mais il n’y a pas que le ballon rond que les Phocéens adorent. «On envoie le mic à Marseille, on le fait à la bien». Soprano, Psy 4 de la Rime, Alonzo, Jul, Naps, YL, SCH, Soso Maness et tant d’autres ont fait du rap une religion aussi réputée que la bouillabaisse, rendue populaire par I AM et Fonky Family au début des années 90 .

Or depuis ce jeudi, au Stade Vélodrome, on a mis encore plus en avant la musique en écrivant un nouveau chapitre . Le club a en effet signé un partenariat stratégique a vec la major de disque BMG, comprenant le lancement d ’ OM Records, un nouveau label spécialisé dans le rap, le R & B et la pop.

«Marseille est un berceau du rap et du hip-hop français» Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM.

« L’Olympique de Marseille est avant tout un club de football mais le club rayonne bien au-delà des terrains, et notamment auprès de la jeunesse marseillaise afin de l’accompagner dans toutes ses formes d’expressions artistiques, s’est exclamé Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM. Marseille est un berceau du rap et du hip-hop français depuis IAM et les liens entre l’OM et les artistes locaux sont forts depuis des années. Le lancement d’OM Records vient parachever ce lien et symbolise la volonté du club de promouvoir dans le monde entier l’énergie unique qui se dégage de Marseille et de ses habitants. »

Selon le communiqué de presse, ce nouveau partenariat fait de BMG le partenaire musical exclusif de l’OM pour tous ses projets et activités musicales. Il comprend également un accord de licence pour la librairie musicale de BMG que l’OM utilisera pour ses contenus internes et externes.