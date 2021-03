Football : L’OM de Jorge Sampaoli enchaîne

Le club marseillais a battu Brest (3-1) samedi en Ligue et remonte à la 5e place provisoire.

Et de deux! Marseille a enchaîné un deuxième succès consécutif sous les ordres de Jorge Sampaoli, samedi contre Brest (3-1), lors de la 29e journée du Championnat de France, marquée aussi par le joli coup de Saint-Etienne à Angers (1-0).

Marseille sourit

La lune de miel se poursuit entre l’OM et le bouillant Sampaoli, dont le caractère a déteint sur une équipe qui se bat jusqu’au bout. Alors que Michaël Cuisance avait permis de battre Rennes (1-0), mercredi, d’un but à la 88e, c’est Florian Thauvin qui, cette fois, a joué les sauveurs en fin de match. Muet depuis un mois, l’attaquant international français a offert la victoire à son équipe juste avant le gong (88e). Cinq minutes plus tard, Cuisance, encore lui, a alourdi le tableau d’affichage d’une belle reprise (90e+3).