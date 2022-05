Football : L’OM en Ligue des champions, Bordeaux et Metz relégués

Le championnat de France est arrivé à son terme, samedi soir, avec notamment une lutte acharnée pour l’Europe.

Matteo Guendouzi et les Marseillais sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Marseille s’est qualifié pour la Ligue des champions alors que Monaco, Rennes et Nice ont aussi validé un billet européen à l’issue de la dernière journée du championnat de France, laquelle a signifié la relégation de Metz et de Bordeaux, samedi.

Tombé la semaine dernière de sa deuxième place directement qualificative pour la phase de groupes, Marseille (2e, 71 points) n’a laissé aucune chance à Strasbourg (6e, 63 pts), battu 4-0 dans un stade Vélodrome bouillant. Tenu en échec à Lens (2-2), Monaco (3e, 69 pts) a cédé la deuxième place et devra passer, comme l’année dernière, par les tours préliminaires.

Derrière, Rennes (4e, 66 pts) a eu chaud: menés deux fois à Lille sur un doublé de Thimothy Weah (11e, 88e), les Rouge et Noir sont revenus au score à deux reprises, par Benjamin Bourigeaud (41e, pour le 100e but du club cette saison) et Serhou Guirassy (93e).