Football : L’OM perd encore, c’est la crise

Battus au Stade Vélodrome par Lens, les Marseillais n’ont pas réussi à revenir sur les équipes de tête. Villas Boas en danger.

«Vous êtes dégueulasses»

Il faut dire que le bilan des six dernières semaines est terrible, avec une seule victoire et quatre défaites lors des sept dernières journées de Ligue 1. Mercredi, les supporters ont fait savoir ce qu’ils en pensaient. Le Vélodrome est vide mais les messages qu’ils y avaient laissés étaient très clairs, comme une bronca sans le son: «Vous êtes dégueulasses»; «Vous nous faites honte».

L’OM exsangue

Après la pause, Lens, qui n’avait pas non plus tenté grand-chose lors du premier acte, est venu un peu plus haut dans le camp marseillais, comme pour voir s'il n’y avait pas un peu plus qu’un point à prendre face à cet OM exsangue.