Football : L’OM rate une occasion de se rapprocher du PSG

L’Olympique de Marseille pouvait espérer passer devant Lens et se rapprocher du PSG dans la course au titre. Les Olympiens ont toutefois été tenus en échec par Monaco (1-1).

Pas d’heureux, pas de malheureux: Marseille et Monaco se sont séparés sur un match nul 1-1 samedi lors de la 20e journée de L1, un résultat qui interrompt la belle série de victoires marseillaise mais laisse vivantes les ambitions de podium des deux équipes.

Très sûre techniquement, avec l’impeccable Golovine et le bluffant Ben Seghir, pas intimidé à 17 ans par le Vélodrome et ses 63.000 occupants, l’équipe de la Principauté a tout de suite trouvé beaucoup d’espaces, notamment sur l’aile gauche adverse.

Festival Sanchez

L’équipe de Philippe Clement a donc logiquement pris l’avantage sur un but inscrit par Veretout de la tête contre son camp, sur un bon coup franc de Golovine (1-0, 17e).

Déjà assez imprévisible à gauche, son côté naturel, Nuno Tavares s’est révélé compliqué à lire sur l’autre aile pour ses adversaires et il a été à l’origine du but de l’égalisation avec une frappe puissante, sur laquelle les mains de Nübel, le gardien monégasque, ont vraiment patiné. Alexis Sanchez a suivi, contrairement à Disasi, et l’OM est revenu dans la partie (1-1, 47e).