Football – L’OM retrouve le podium, Saint-Etienne corrigé

Football : L’OM retrouve le podium, Saint-Étienne corrigé

Les Marseillais ont battu Lorient et sont troisièmes en Ligue 1. Les Verts, eux, sont toujours derniers.

Fautif sur le premier but, où sa perte de balle s’est terminée plus loin par un penalty transformé par Laurienté, «Bouba» Kamara a lui-même égalisé.

Mattéo Guendouzi a signé un doublé (55e, 91e) et Dimitri Payet donné ses deux premières passes décisives de la saison (il a aussi marqué 5 buts), sur le premier but de Guendouzi et pour le premier but de la saison d’Arkadiusz Milik (84e).