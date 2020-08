Football

L’OM veut accueillir 20’000 spectateurs

Le club marseillais a demandé à pouvoir remplir son Stade Vélodrome au tiers de sa capacité, lors de la reprise de la Ligue 1 le 21 août prochain.

Outre-Jura, la jauge actuelle est fixée à un maximum de 5000 personnes. Les récentes finales des Coupes de la Ligue et de France se sont donc déroulées devant un public plus que clairsemé au Stade de France (80’000 sièges…). Jusqu’au 31 août prochain, il ne devrait pas y être possible de faire plus, même si la Ligue 1 reprendra ses droits dix jours auparavant.