Jeux européens: L’ombre de la guerre plane sur la fête sportive

Depuis le coup d’envoi des Jeux européens mercredi à Cracovie (Pologne), de nombreux athlètes ukrainiens ont brillé sur le terrain sportif, profitant de l’occasion pour rappeler que les bombardements perdurent dans leur pays, situé non loin de là.

Mais sur un thème musical résolument guerrier, elles ont recueilli de longs applaudissements de la part du public polonais, en plongeant et virevoltant aux sons de percussions qui rappelaient des bruits d’explosion devenus depuis un an familiers.

«Tout le monde est au courant de ce qu’il se passe en Ukraine actuellement. On essaye de ne pas laisser cela affecter notre performance, mais on sait que notre présence ici donne un peu de joie aux soldats sur le front», a réagi après la routine la nageuse Maryna Aleksiiva, 22 ans.

«Ce thème musical aurait peut-être pu être utilisé pour une autre chorégraphie, mais nous aimions bien son titre: «destin inébranlable et espoir». Cela a beaucoup de signification pour nous en ce moment», a ajouté sa sœur jumelle Vladyslava.

Les idéaux olympiques plus forts que la violence

Dans les zones mixtes après les épreuves, les athlètes ont saisi cette occasion pour évoquer les conséquences de la guerre sur leur entraînement, leur carrière ou leurs proches. Toutefois, ce sont les autorités polonaises qui ont dénoncé l’invasion russe de la plus forte voix.

«Je souhaite chaleureusement la bienvenue aux athlètes ukrainiens. C’est un signe que les idéaux olympiques sont plus forts que le mal et la violence, merci d’être là», a déclaré mercredi lors de la cérémonie d’ouverture le président Andrzej Duda.

Le président polonais Andrzej Duda estime que les idéaux olympiques sont plus forts que le mal et la violence.

Vers un boycott des JO de Paris?

Au total, 29 sports, dont 19 disciplines olympiques, sont au programme des Jeux européens avec à la clef de nombreux quotas et points de classement pour se qualifier à Paris l’année prochaine, où la participation des Russes et Biélorusses reste à ce jour en suspens.

Lors des deux précédentes éditions (2015 et 2019), la Russie avait allègrement dominé le tableau des médailles (273 au total), devant le Biélorussie (112). Les athlètes originaires de ces deux nations ne pourront valider aucun ticket olympique cette fois.

«Nous savons ce qui se passe à nos frontières, nous avons vu des millions de réfugiés arriver en Pologne (…) C’était une décision facile à prendre, les athlètes russes et biélorusses n’ont pas le droit de participer avec les autres et nous ne sommes pas d’accord avec les recommandations du CIO», a dit mardi en conférence de presse Marcin Nowak, président du comité d’organisation.

Côté ukrainien, toutes les options sont encore envisagées en vue des JO-2024 de Paris, jusqu’à un boycott en cas de présences de sportifs russes et biélorusses. Mais certains sportifs demandent désormais à leur gouvernement de faire preuve de plus de souplesse et de flexibilité sur cette question.