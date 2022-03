Une nouvelle saison – L’ombre de Rossi plane sur le MotoGP

Ils sont sept, qui rêvent de faire jouer les «Fratelli d’Italia» de la plus haute marche du podium, mais lui n’est plus là. Lui? Pour la première fois depuis 1996 – 26 ans! – Valentino Rossi n’est pas sur une des photos de famille, tradition de cette journée de rentrée des classes. Rossi, le champion, le phénomène médiatique planétaire a raccroché son casque de pilote pour enfiler plusieurs casquettes.

La plus belle, d’abord, celle de futur papa d’une petite fille qui est attendue d’un jour à l’autre. Celle de pilote… automobile, ensuite, puisqu’on le retrouvera dans le team officiel Audi en GT. Celle, enfin, de propriétaire de team en MotoGP – son demi-frère Luca Marini et Marco Bezzecchi, au guidon de Ducati – et de patron d’une structure formatrice qui n’est pas étrangère à cette prépondérance italienne dans la catégorie reine du sport motocycliste mondial, celle d’une nouvelle ère.

Spectacle garanti

Reste que pour le grand public, les dimanches après-midi seront forcément différents. «Le MotoGP a perdu une icône, mais le MotoGP continue», assure Marc Márquez, dorénavant l’un des anciens de la catégorie. C’est donc bien à une nouvelle génération qu’on a affaire. Il n’y a plus «la» star et tous les autres, il y a une vingtaine de pilotes capables de rouler dans la même seconde. Il y a, surtout, six marques différentes pouvant viser les premières places. «La vie du favori est de plus en plus difficile», sourit ainsi le tenant du titre, le Niçois Fabio Quartararo (Yamaha).