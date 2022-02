Bellinzone : L’ombre du «roi de la cocaïne» bulgare plane sur le procès de Credit Suisse

Il n’est pas dans la salle d’audience du Tribunal pénal fédéral mais son nom est dans toutes les têtes: Evelin Banev, baron de la drogue bulgare, est au coeur du procès de la banque.

Credit Suisse et quatre coaccusés comparaissent depuis le 7 février devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone en raison de leurs relations avec un réseau mafieux bulgare. Dans ce procès au long cours, ils sont inculpés de blanchiment aggravé et, pour certains d'entre eux, faux dans les titres ainsi que participation ou soutien à une organisation criminelle. La banque et une de ses anciennes collaboratrices auraient blanchi plusieurs dizaines de millions de francs provenant du trafic de cocaïne auquel se livrait le clan d'Evelin Banev entre Amérique latine et l'Europe.