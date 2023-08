Commerce: L’OMC arbitre le dossier des importations américaines de Pékin

Getty Images via AFP

Des experts de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont jugé mercredi que les tarifs imposés par la Chine sur des milliards d’importations américaines en représailles aux tarifs de Washington sur l’acier et l’aluminium violaient les règles du commerce international.

Un groupe spécial de l’OMC mis en place pour aider à résoudre l’un des nombreux différends dans le cadre de la guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales a constaté que la «mesure de droits supplémentaires de la Chine est incompatible» avec divers articles de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Pékin a fait savoir qu’il étudiait la position de l’OMC.

«Faux tarifs de sauvegarde»

Sam Michel, porte-parole du représentant commercial des États-Unis, l’a saluée, affirmant qu’elle reconnaît que la Chine «a riposté illégalement avec de faux tarifs de sauvegarde». L’affaire tourne autour de la décision de la Chine en avril 2018 d’imposer des droits de douane sur 128 importations américaines, d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars (2,6 milliards de francs), y compris les fruits et le porc.

Un responsable du ministère chinois du Commerce a déclaré que le ministère étudiait le rapport des experts et y donnerait suite, conformément aux règles de l’OMC, a rapporté l’agence d’État Xinhua. Ce responsable, qui n’a pas été nommé, a également exigé «que les États-Unis annulent immédiatement les mesures de l’article 232 sur l’acier et l’aluminium qui violent les règles de l’OMC», selon Xinhua.

Les tarifs de rétorsion avaient été appliqués par Pékin après que l’administration de Donald Trump avait imposé des droits de douane élevés sur les importations d’acier et d’aluminium en provenance de Chine et d’un certain nombre d’autres pays.