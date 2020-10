Commerce : L’OMC autorise l’UE à taxer des importations américaines

En réponse aux aides accordées à Boeing par les autorités américaines, l’OMC a conclu que la «nature des effets défavorables» liés aux aides à l’avionneur américain s’élève à près de quatre milliards de dollars.

Un an après l’avoir sanctionnée pour son soutien à Airbus, l’OMC a autorisé mardi l’Union européenne à prendre des mesures de rétorsion contre Washington pour ses aides à Boeing. Il s’agit d’un rebondissement de plus dans un feuilleton commercial vieux de seize ans.

Une solution globale

L’UE propose «que les Etats-Unis retirent les droits de douane qu’ils ont imposés sur le cas Airbus. L’UE s’abstiendrait alors de mettre en œuvre ses droits de représailles et on remettrait les compteurs à zéro», a-t-il expliqué.

Longue liste

Airbus et Boeing, et à travers eux Bruxelles et Washington, s’affrontent depuis octobre 2004 devant l’OMC. En cause: les aides publiques versées aux deux groupes, jugées illégales de part et d’autre.