Pandémie : L’OMC débat du bien-fondé de déverrouiller l’accès aux vaccins

Des dizaines de pays réclament que les barrières qui protègent la recette de l’injection anti-Covid soient en partie levées pour permettre à tous d’y accéder.

La proposition

Déposée le 2 octobre par l’Afrique du Sud et l’Inde, la proposition a recueilli le soutien de dizaines de pays en développement et défavorisés.

La dérogation couvrirait aussi «les dessins et modèles industriels, le droit d’auteur et la protection des renseignements non divulgués», et durerait jusqu’à «ce qu’une vaccination largement répandue soit en place à l’échelle mondiale et que la majorité de la population mondiale soit immunisée».