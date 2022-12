La Suisse gagne dans un litige douanier avec les USA

Importation acier et aluminium : L’OMC donne raison à la Suisse dans un litige douanier avec les USA

Les Etats-Unis imposent depuis 2018 des droits de douane supplémentaires sur certaines importations d’acier et d’aluminium. Selon l’OMC, ces mesures sont illégales.

Depuis le 23 mars 2018, Les Etats-Unis appliquent des droits de douane supplémentaires de 25% à l’importation de certains produits en acier et de 20% à celle de certains produits en aluminium. La raison en est: la sécurité nationale. Tout comme huit autres membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Suisse avait initié en 2018 une procédure de règlement des différends à l’OMC.

Cette dernière, retardée en raison de la pandémie de coronavirus, aura duré plus de quatre ans. Le panel de l’OMC vient de rendre son rapport et «il a conclu que les mesures américaines sont contraires à plusieurs dispositions de l’Accord général sur le commerce des marchandises (GATT) et qu’elles ne sont pas justifiées par l’exception relative à la sécurité prévue par cet accord», rapporte le Conseil fédéral dans un communiqué de presse.