Lomepal visé par une plainte pour viol

Lomepal est dans de sales draps. Le rappeur est accusé de viol par une femme qui serait une connaissance de l’artiste, selon « Le Parisien ». Les faits remonteraient à 2017, et se seraient déroulés à New York. Une plainte contre Antoine Valentinelli, de son vrai nom, a été déposée trois ans plus tard, en 2020. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

Le 19 juillet 2023, la rédactrice en chef du média web Joly Môme, Jenna Boulmedais, avait raconté sur Instagram qu’elle avait entendu «depuis deux ans des témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés et non désirés d’Antoine Lomepal». Dans son long message elle accusait également Nicolas Bedos et Gérard Depardieu, «d’agissements illégaux et inhumains» envers d’autres femmes. Elle en a profité pour dénoncer le «silence» autour de ces faits, alors que «toute l’industrie musicale est au courant.» La journaliste a également déploré le fait que Lomepal soit «en tête d’affiche pour de nombreux festivals cet été», dont le Paléo à Nyon (VD) et l’Estivale à Estavayer-le-Lac (FR).