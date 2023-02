Genève: L’OMP ne veut pas d’un nouveau directeur avant les élections

Genève : L’OMP ne veut pas d’un nouveau patron avant les élections

L’Office médico-pédagogique (OMP) ne veut pas que son nouveau directeur et son adjoint soient désignés juste avant les élections, c’est-à-dire juste avant le départ de la conseillère d’Etat Emery-Torracinta, qui ne se représente pas. La commission du personnel l’a écrit lundi à la délégation du gouvernement chargée de dialoguer avec cet office en crise depuis le scandale du foyer de Mancy. Les signataires, satisfaits de la direction intérimaire en place, ont demandé aux autorités de surseoir à ces nominations, alors que les offres d’emploi ont été publiées en début d’année. Ainsi que le rapporte «Le Courrier», ils jugent qu’aucun changement majeur ne devrait intervenir avant la fin de la législature, afin que les évolutions soient dictées par les nécessités et non par le calendrier électoral. Ce courrier a été envoyé alors qu’Anne Emery-Torracinta fera ce mardi, face à la presse, un point de situation sur l’avancement de son plan d’action pour l’OMP.