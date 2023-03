Santé: L’OMS accuse Elon Musk, sans le nommer, de «fake news»

La polémique a démarré un peu plus tôt dans la journée, lorsque Elon Musk a tweeté: «Les pays ne doivent pas céder de leur autorité à l’OMS», en référence aux discussions en cours au sein de l’agence onusienne pour établir un accord visant à aider les pays à mieux prévenir et lutter contre les pandémies.

«Ce sont les pays qui décideront»

Il a assuré que «ce sont les pays qui décideront de ce que dit l’accord, et eux seuls», et qui «mettront en œuvre l’accord conformément à leurs propres lois». Et, a-t-il ajouté, «si un politicien, un homme d’affaires ou qui que ce soit d’autre est confus sur ce qu’est et n’est pas l’accord sur les pandémies, nous serions plus qu’heureux d’en discuter et de l’expliquer».