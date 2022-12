Contre le surpoids: L’OMS aimerait interdire les Saint-Nicolas en chocolat et les fast-foods en Suisse

Interdire les Saint-Nicolas en chocolat pour protéger les enfants

Dans le cadre de leurs revendications, Mirjam Heinen et Katrin Engelhardt, les expertes de l’OMS, souhaitent faire perdre de l’attractivité aux aliments sucrés ou gras en les soumettant à des restrictions de marketing, à une augmentation des taxes, voire à une interdiction et comparent cette démarche aux mesures relatives aux produits du tabac. Leur but est avant tout de protéger les enfants. Elles citent en exemples des paquets de céréales, sur lesquelles ne figureraient plus de sympathiques mascottes ou des Saint-Nicolas en chocolat sans visage sur l’emballage.