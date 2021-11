Santé mondiale : L’OMS alerte contre une infection bactérienne qui cible les bébés

L’OMS met en lumière les dangers des streptocoques du groupe B, responsables de la mort de 150’000 nourrissons et bébés mort-nés chaque année.

Les streptocoques du groupe B (SGB), qui provoquent septicémies et méningites, sont un problème de santé bien plus important qu’on ne le pensait jusqu’à présent, selon un rapport de l’organisation onusienne et la «London School of Hygiene and Tropical Medicine». Le rapport révèle ainsi que ce type de bactérie est la cause de 500’000 naissances prématurées par an et de nombreux handicaps permanents.