Santé : L’OMS appelle à faciliter l’accès des femmes à l’avortement

L’Organisation mondiale de la santé estime que les restrictions ne réduisent pas le nombre d’avortements mais en augmentent en revanche les risques.

De nombreux pays, et notamment en Amérique latine, limitent drastiquement le droit à l’avortement, le réservant à des situations où la santé de la mère est en danger. (Image d’illustration)

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé mercredi à faciliter autant que possible l’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), estimant que les restrictions ne réduisent pas le nombre d’avortements mais en augmentent les risques.

«Nous recommandons que les femmes et les jeunes filles puissent accéder à l’avortement et aux services de planning familial quand elles en ont besoin», a déclaré Craig Lissner, un cadre de l’OMS, dans un communiqué. L’agence de l’Onu s’exprime alors qu’elle a révisé l’ensemble de ses recommandations sanitaires quant aux procédures d’avortement et à ce qui les entoure: conseils, suivi…