Coronavirus

L’OMS appelle à financer le dispositif international anti-Covid

Le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus a exprimé sa volonté d’assurer à tous les pays un accès équitable aux traitements contre le coronavirus.

«Nous estimons que le monde devra dépenser au moins 100 milliards de dollars pour de nouveaux outils, en particulier pour tous les nouveaux vaccins développés. Le premier besoin et le plus immédiat est de 31,3 milliards de dollars pour l’Accélérateur ACT», a déclaré le directeur de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d’une conférence de presse en ligne, soulignant que cela représentait fort peu comparé au coût de la pandémie.

Lancé fin avril dernier par l’OMS, le président français Emmanuel Macron, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la fondation Bill et Melinda Gates, l’Accélérateur ACT rassemble des gouvernements, des organisations du secteur de la santé, des scientifiques, des entreprises, la société civile et des philanthropes «qui ont uni leurs forces pour en finir plus rapidement avec la pandémie», selon l’OMS.