Coronavirus : L’OMS appelle à redoubler de vigilance pendant les fêtes

Alors que certains pays européens, comme la Suisse, connaissent actuellement des niveau de contaminations «trop élevés», la période de Noël et Nouvel An s’annonce comme un défi de taille.

L’Organisation mondiale de la santé a appelé à redoubler de vigilance pendant les fêtes de fin d’année, alors que le nombre de décès hebdomadaires a bondi de 60% au cours des six dernières semaines.

«La célébration peut vite se transformer en deuil»

«La saison des fêtes est un moment de détente et de célébration, mais nous ne devons pas relâcher notre vigilance. La célébration peut très vite se transformer en deuil si nous ne prenons pas les bonnes précautions», a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

Les personnes vivant dans une région à forte transmission, a-t-il ajouté, doivent examiner «attentivement» leurs projets pour les fêtes de fin d’année afin de garantir la sécurité de tous: «Cela pourrait être le plus beau cadeau que vous puissiez faire, le cadeau de la santé, de la vie, de l’amour, de la joie et de l’espoir».

Nombre de pays européens, dont la Suisse, signalaient vendredi des niveaux «trop élevés» de contaminations au Covid-19 à l’approche de Noël, au moment où l’épidémie flambe plus que jamais aux Etats-Unis.

«Au cours des six dernières semaines, le nombre de décès hebdomadaires a augmenté d’environ 60%", s’est inquiété le chef de l’OMS, en précisant que la plupart des cas et des décès se situent en Europe et sur le continent américain.