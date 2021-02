Pandémie : L’OMS appelle à vacciner plus vite en Europe

L’Europe doit accélérer sa campagne de vaccination contre le Covid-19 avec l’appui de tous les laboratoires, a appelé vendredi le directeur de l’OMS en Europe, reconnaissant être «inquiet» sur l’impact des variants sur l’efficacité des vaccins.

«Nous devons unir nos forces pour accélérer la vaccination», a appelé, dans un entretien à l’AFP, le directeur régional de l’organisation Hans Kluge, alors que la campagne de vaccination dans l’Union européenne a connu des débuts difficiles, sur fond de manque de vaccins et de tensions entre Bruxelles et certains fabricants. «Des entreprises pharmaceutiques d’habitude concurrentes doivent unir leurs efforts pour augmenter drastiquement les capacités de production, c’est de ça dont nous avons besoin», a insisté le responsable basé à Copenhague.

«Tunnel un peu plus long»

Si la situation semble aujourd’hui plus difficile qu’au moment de l’arrivée des premiers vaccins, le responsable de l’OMS Europe a appelé à rester optimiste. «Je suis honnête: je pense que le tunnel est un peu plus long que nous ne le pensions en décembre, mais cela va rester une année plus gérable» que l’an passé, a-t-il affirmé. «+La+ solution ou +la+ stratégie n’existent pas. Nous devons être meilleurs dans ce que nous faisons et nous sommes en train de nous améliorer», a-t-il dit.