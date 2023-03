L’OMS appelle Washington à partager ses infos sur l'origine du Covid

Origine du Covid : L’OMS appelle Washington à partager ses renseignements

L’Organisation mondiale de la santé a exhorté tous les pays à partager leurs infos, après que le FBI et le ministère américain de l’Énergie ont jugé qu’une fuite de laboratoire a provoqué la pandémie.

Ces derniers jours, les origines de la pandémie de Covid-19 ont suscité un regain d’attention. «Si un pays dispose d’informations sur les origines de la pandémie, il est essentiel que ces informations soient partagées avec l’OMS et la communauté scientifique internationale», a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de sa conférence de presse régulière, vendredi. Il ne s’agit pas de «désigner des coupables», a-t-il indiqué, mais de «faire progresser notre compréhension sur la façon dont cette pandémie a commencé, afin que nous puissions prévenir les futures épidémies et pandémies, nous y préparer et y répondre».