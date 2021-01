Coronavirus : L’OMS attendue en Chine pour enquêter sur le Covid

Dix experts de l’Organisation mondiale de la santé doivent rechercher l’origine de la pandémie. Une visite sensible pour Pékin, soucieux d’écarter toute responsabilité.

Les experts pourraient ainsi se rendre à Wuhan aux alentours du 20 janvier, un an tout juste après la mise en quarantaine de cette métropole de 11 millions d’habitants, le 23 janvier 2020.

Plus d’un an après l’apparition du nouveau coronavirus, une équipe de l’OMS est enfin attendue en Chine pour enquêter sur l’origine de la pandémie. La visite des 10 experts de l’Organisation mondiale de la santé est ultra-sensible pour le régime chinois, soucieux d’écarter toute responsabilité dans l’épidémie qui a fait plus de 1,8 million de morts à la surface du globe. Au point que la visite prend des allures de mission secrète. Ses dates n’ont pas même été précisées, l’OMS évoquant simplement «la première semaine de janvier».