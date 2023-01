Covid : L’OMS critique les données chinoises, l’UE recommande d’imposer des tests

«Cette définition est trop étroite», a insisté Michael Ryan. «Nous continuons à demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu’un séquençage du virus plus complet et en temps réel», a souligné le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Disant son organisation «préoccupée» par la situation en Chine, il a réitéré l’importance de la vaccination.