L’OMS déconseille les édulcorants pour perdre du poids

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’aspartame, l’acésulfame K ou même la stévia entraîneraient, à long terme, un risque accru de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires.

Lors de leur lancement sur le marché, les sodas light ont été présentés comme les boissons miracles pour les personnes désireuses de surveiller leur ligne et pour les diabétiques. Photo d’illustration/Getty Images

Pour perdre ou contrôler son poids, il faut éviter de consommer des édulcorants – à savoir des produits sucrants de synthèse, tel l’aspartame, ou modifiés, comme la stévia, qui ne contiennent pas de calories. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié lundi une nouvelle directive sur ce type d’additifs alimentaires très consommés dans le monde, notamment dans des sodas, mettant en exergue leur inefficacité dans la chasse aux kilos en trop. Pire: la consommation sur le long terme d’édulcorants augmenterait le risque d’effets secondaires comme le diabète.

La recommandation de l’agence onusienne concerne tous les édulcorants non nutritifs, naturels ou modifiés, qui ne sont pas classés comme sucres dans les aliments et les boissons. À savoir l’acésulfame K (qu’on trouve dans le Coca Zéro), l’aspartame (Coca Light), l’advantame, les cyclamates (Coca Zéro), le néotame, la saccharine, le sucralose, la stévia et les dérivés de la stévia.

La seule solution: se défaire du goût du sucré

Selon l’OMS, l’utilisation de ces produits n’aide pas à la perte de masse grasse sur le long terme, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Et chez les adultes, la consommation prolongée d’édulcorants pourrait même augmenter le risque de développer un diabète de type 2 ou des maladies cardiovasculaires, voire de mortalité, détaille l’Organisation dans un communiqué.

«Les sucres naturels ne sont pas des facteurs alimentaires essentiels et n’ont pas de valeur nutritionnelle. Les gens devraient réduire complètement le goût sucré de leur alimentation, dès le plus jeune âge, pour améliorer leur santé» affirme Francesco Branca, directeur du département Nutrition et sécurité sanitaire des aliments à l’OMS, cité dans le communiqué. La recommandation s’applique à toutes les personnes, à l’exception de celles qui souffrent d’un diabète préexistant.