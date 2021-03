Coronavirus : L’OMS enregistre une remontée des cas en Europe

Alors que la diminution la plus marquée du nombre de cas est rapportée en Amérique, l’OMS fait état d’une recrudescence des contaminations sur le continent européen.

«Revenir à l’essentiel»

La semaine dernière, les nouveaux cas de Covid-19 en Europe ont augmenté de 9% pour atteindre un peu plus d’un million, selon la branche régionale de l’OMS, qui regroupe une cinquantaine de pays européens et jusqu’en Asie centrale. «Cela met fin à une baisse prometteuse de six semaines des nouveaux cas, avec plus de la moitié de notre région enregistrant un nombre croissant de nouvelles infections», a constaté M. Kluge.