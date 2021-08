Côte d’Ivoire : L’OMS fait état d’un nouveau cas suspect d’Ebola et de 9 cas contacts

Après la découverte d’une malade atteinte de la fièvre hémorragique à Abidjan samedi, l’Organisation mondiale de la santé affirme mardi avoir identifié d’autres potentielles contaminations.

