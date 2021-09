Santé : L’OMS fixe des limites plus contraignantes sur la qualité de l’air

Pour la première fois depuis 2005, l’OMS a mis à jour ses lignes directrices mondiales sur la qualité de l’air. La quasi-totalité des seuils de référence a été abaissée.

Mieux protéger les populations

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté «tous les pays et tous ceux qui luttent pour protéger notre environnement à les utiliser pour réduire les souffrances et sauver des vies».

Car pas moins de sept millions de décès prématurés, principalement dus à des maladies non transmissibles, sont attribuables aux effets conjoints de la pollution de l’air ambiant et de la pollution de l’air intérieur, selon l’OMS.

Pour le Dr Hans Henri Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, «l’air pur devrait être un droit humain fondamental et une condition nécessaire à la santé et à la productivité des sociétés».

«Toutefois, bien que la qualité de l’air se soit quelque peu améliorée au cours des trois dernières décennies, des millions de personnes continuent de mourir prématurément, souvent dans les populations les plus vulnérables et marginalisées», a-t-il relevé dans le communiqué.

Une des principales menaces environnementales

Chez l’enfant, la pollution atmosphérique pourrait entraver le développement des poumons, limiter la fonction pulmonaire, provoquer des infections respiratoires et aggraver l’asthme. Chez l’adulte, les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux sont les causes les plus courantes de décès prématurés attribuables à la pollution de l’air extérieur.