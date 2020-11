Santé : L’OMS lance une stratégie contre le cancer du col de l’utérus

L’OMS espère combattre le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes grâce à une campagne de vaccination, de dépistage et de traitement.

Le cancer du col de l’utérus est une maladie évitable. Il est également guérissable s’il est détecté tôt et traité de manière appropriée. Pourtant, il s’agit du quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde. À défaut de nouvelles mesures, le nombre annuel de nouveaux cas devrait passer de 570’000 à 700’000 entre 2018 et 2030, et le nombre annuel de décès augmenter de 311’000 à 400’000, alerte l’OMS.