Pandémie : L’OMS, l’OMC et le FMI plaident pour l’égalité vaccinale

Les quatre organisations internationales majeures, dont la Banque mondiale, ont appelé le G7, qui se réunit bientôt, à financer la mise en oeuvre d’une injection équitable.

Les leaders mondiaux doivent prendre un «nouvel engagement» à oeuvrer à une distribution plus équitable des vaccins contre le Covid-19 sur la planète pour espérer vaincre la pandémie, et éviter une «reprise économique à deux vitesses», ont demandé mardi quatre organisations internationales majeures.

Les chefs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale ont appelé le G7, lors de son prochain sommet au Royaume-Uni dans le courant du mois, à accepter de verser 50 milliards de dollars (soit autant de francs suisses) pour un plan anti-pandémie élaboré par le FMI et déjà exposé lors du Sommet de la santé à Rome.

Une telle injection de fonds permettrait «d’augmenter considérablement la production de diagnostics, de traitements, d’oxygène, d’équipements médicaux et de vaccins en vue d’une distribution équitable», a détaillé le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’objectif est de vacciner au moins 40% de la population mondiale d’ici la fin de l’année, et au moins 60% d’ici la fin de 2022 pour permettre une reprise économique mondiale durable.

La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a, elle, demandé aux Etats de renoncer aux restrictions sur le commerce des vaccins et matières premières nécessaires pour leur production, et a réitéré son appel à augmenter les capacités de production locales de vaccins, grâce notamment au transfert de technologies.

«Et nos données montrent qu’à court terme, la vaccination mondiale est le moyen le plus efficace de stimuler la production mondiale. En d’autres termes, la politique vaccinale est une politique économique», a-t-elle insisté.

«Action mondiale»

Le président de la Banque mondiale David Malpass a pour sa part jugé «vital d’accélérer la chaîne d’approvisionnement» afin de «raccourcir le délai entre la fabrication du vaccin et son injection».

Selon de nombreux observateurs, les inégalités vaccinales entre pays riches et pauvres compliquent et prolongent une pandémie qui a déjà tué plus de 3,5 millions de personnes dans le monde.