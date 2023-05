Alimentation: L’OMS met en garde contre les édulcorants artificiels

Les édulcorants artificiels – des produits de substitution au sucre omniprésents - ne permettent pas de perdre du poids et peuvent présenter des risques pour la santé sur le long terme, a mis en garde l’Organisation mondiale de la santé.

Elle ajoute que ces édulcorants artificiels peuvent «avoir des effets indésirables potentiels» liés à leur utilisation à long terme «tels qu’un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et de mortalité chez les adultes.

«Aucune valeur nutritionnelle»

Remplacer les sucres par ces édulcorants «n’aide pas au contrôle du poids à long terme. Les gens doivent envisager d’autres moyens de réduire leur consommation de sucres libres, comme la consommation d’aliments contenant des sucres naturels, comme des fruits, ou des aliments et boissons non sucrés», a souligné Francesco Branca, directeur de l’OMS pour la nutrition et la sécurité alimentaire.