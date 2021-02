Chine : L’OMS n’a pas encore pu percer l’origine de la pandémie

Peter Ben Embarek, chef de la délégation de l’OMS à Wuhan, a estimé mardi qu’une transmission de l’animal à l’homme est «la plus probable».

Une équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé a jugé mardi «hautement improbable» que le virus soit lié à une fuite d’un laboratoire.

Après un séjour de quatre semaines à Wuhan en Chine, l’équipe internationale d’experts chinois et de l’OMS a annoncé mardi n’avoir pu percer les origines de la pandémie de Covid-19, jugeant «hautement improbable» la théorie d’une fuite d’un laboratoire mais sans parvenir à identifier l’animal responsable de la maladie.

Une transmission du coronavirus depuis un premier animal puis un deuxième avant une contamination à l’homme est l’hypothèse «la plus probable», a indiqué Peter Ben Embarek, chef de la délégation de l’OMS qui vient de mener une enquête à Wuhan, le berceau de l’épidémie, dans le centre de la Chine. Cette piste demande toutefois «des recherches plus spécifiques et ciblées», a-t-il ajouté.