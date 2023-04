Chine: L’OMS pense que Pékin dispose d’infos sur l’origine du Covid

La Chine dispose de données scientifiques supplémentaires qui permettraient de mieux comprendre l’origine du Covid-19, a assuré jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) , réitérant ses appels à la transparence. «Sans un accès complet aux informations dont dispose la Chine (…) toutes les hypothèses (sur l’origine du virus, ndlr) sont sur la table. C’est la position de l’OMS et c’est pourquoi nous avons demandé à la Chine de coopérer», a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse. «Si elle le fait, nous saurons ce qui s’est passé ou comment cela a commencé», a-t-il dit.

Trois ans après l’apparition du Covid-19, les débats sur son origine ont rebondi ces dernières semaines. Le monde scientifique estime largement que la pandémie a démarré parce qu’un animal a transmis le virus à l’humain, probablement sur le marché chinois de Huanan. Toutefois, des chercheurs et des responsables américains défendent encore l’hypothèse d’une fuite de laboratoire, a priori l’institut de Wuhan, la ville du marché.

«De l’ADN d’animaux»

La Chine rejette vivement cette théorie, mais a aussi longtemps nié que le marché de Huanan ait pu accueillir des animaux susceptibles de transmettre le virus. Or, de nouvelles données chinoises portant sur des prélèvements recueillis début 2020 sur le marché de Huanan, publiées fin janvier en ligne, avant d’être retirées pour une raison indéterminée, ont permis de commencer à lever le voile sur ce qui a pu se passer.

Travail de «détective»

Dans un éditorial publié jeudi dans la revue «Science», elle a également assuré: «La Chine dispose de capacités techniques avancées et je pense donc qu’il existe davantage de données qui n’ont pas encore été partagées». «Nous savons que certains ont des informations supplémentaires et nous avons besoin que les scientifiques, les professionnels de la santé publique et les gouvernements partagent ces informations. Il ne s’agit pas d’un jeu», a-t-elle encore dit pendant la conférence de presse.