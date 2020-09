Covid-19 : L’OMS promet des tests rapides pour les pays démunis

Les pays les plus démunis pourront avoir accès à 120 millions de tests Covid-19 rapides et peu onéreux dans les six prochains mois, ont promis lundi l’OMS et ses partenaires, mais à condition de trouver les fonds.