Variole du singe : L’OMS rebaptise les variants, jugés stigmatisants

Jusqu’à présent nommés d’après des régions ou des pays d’Afrique, les variants vont sobrement porter le nom de clades I et II, car le virus a aussi été détecté en Amérique et en Europe.

Alors que la maladie s’est longtemps limitée à une dizaine de pays africains, la grande majorité des nouveaux cas ont été détectés cette année ailleurs dans le monde, en particulier aux États-Unis, en Europe et au Brésil.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, vendredi, avoir rebaptisé les variants de la variole du singe, en remplaçant par des chiffres romains les noms de régions africaines, jugés stigmatisants. Ces nouveaux noms de variants permettent de prendre acte de la réalité actuelle de la maladie. Alors que celle-ci s’est longtemps limitée à une dizaine de pays africains, la grande majorité des nouveaux cas ont été détectés cette année ailleurs dans le monde, en particulier aux États-Unis, en Europe et au Brésil.

L’OMS indique par ailleurs mener un large processus consultatif en ligne pour changer le nom de la maladie, également jugé trompeur et discriminatoire, puisque le virus n’est pas lié uniquement aux singes, mais a été mis en évidence chez de nombreux animaux, en particulier chez les rongeurs.

«Ni discriminatoire, ni stigmatisante»

Pour ce qui est des variants, également appelés clades, ils étaient nommés jusqu’à présent d’après des régions ou des pays d’Afrique, avec la souche d’Afrique de l’Ouest et de celle du bassin du Congo (Afrique centrale), la seconde étant bien plus meurtrière que sa cousine.

Ils ont été entendus par l’OMS, qui a réuni, le 8 août, des virologues et experts en santé publique, afin de parvenir à un consensus sur une nouvelle terminologie. «Un consensus a été atteint pour désigner l’ancien clade du bassin du Congo comme le clade I et l’ancien clade d’Afrique de l’Ouest comme le clade II», a indiqué l’OMS vendredi.

Changement immédiat

En outre, «il a été convenu que le clade II se compose de deux sous-clades. Ainsi, la nouvelle convention comprend le clade I, le clade IIa et le clade IIb, ce dernier se référant principalement au groupe de variants qui circulent largement dans l’épidémie mondiale de 2022», a ajouté l’OMS. Les nouveaux noms entrent en vigueur immédiatement. Le nom de la maladie – variole du singe – est l’héritage des conditions de découverte de la maladie, dans les années 1950: des chercheurs danois l’avaient découverte chez des singes de leur laboratoire.

Dans le monde, plus de 31’665 cas et douze décès ont été signalés, selon l’OMS, qui a déclenché, fin juillet, son plus haut niveau d’alerte afin de renforcer la lutte contre la maladie.