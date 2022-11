Et après? : L’OMS se prépare à la prochaine pandémie

L'Organisation mondiale de la santé a réuni plus de 300 experts pour dresser une nouvelle liste d’agents pathogènes susceptibles de causer des épidémies et des pandémies.

Getty Images

Le spectre du Covid semble derrière nous. Mais qu’en est-il de la suite? Consciente que ce cas de figure pourrait de nouveau paralyser notre monde, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réuni, lundi, plus de 300 experts pour dresser une nouvelle liste d’agents pathogènes susceptibles de causer des épidémies et des pandémies.

L’objectif de l’OMS est de mettre à jour une liste d’agents pathogènes utilisée comme guide pour la recherche et le développement ainsi que pour les investissements, notamment pour la mise au point de vaccins, de tests de dépistage et de traitements.

Dans le cadre de ce processus, qui a commencé vendredi, l’OMS a réuni plus de 300 scientifiques qui doivent étudier les données relatives à plus de 25 familles de virus et bactéries. Les scientifiques se pencheront notamment sur «la maladie X», un agent pathogène encore inconnu qui pourrait causer une grave pandémie mondiale.

«Une réponse rapide et efficace aux épidémies»

«Cibler les agents pathogènes et les familles de virus prioritaires pour la recherche et le développement de contre-mesures est essentiel pour une réponse rapide et efficace aux épidémies et aux pandémies», a déclaré le responsable des urgences sanitaires à l’OMS, Michael Ryan.

«Sans des investissements importants dans la recherche et le développement avant la pandémie de Covid-19, il n’aurait pas été possible de mettre au point des vaccins sûrs et efficaces en un temps record», a-t-il souligné.

Réponse avant avril

Cette liste a été publiée pour la première fois en 2017. Elle comprend actuellement le Covid-19, le virus Ebola, la fièvre de Lassa, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), les virus Zika et Nipah et la maladie X.