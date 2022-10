Ouganda : L’OMS s’inquiète de l’inefficacité des vaccins contre le virus Ebola

«Les vaccins utilisés avec succès pour enrayer les récentes épidémies d’Ebola en RDC ne sont pas efficaces contre le type de virus Ebola responsable de cette épidémie» en Ouganda, a déclaré mercredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus en conférence de presse. «Cependant, plusieurs vaccins sont à différents stades de développement contre ce virus, dont deux pourraient commencer les essais cliniques en Ouganda dans les semaines à venir, en attendant les autorisations réglementaires et éthiques du gouvernement ougandais», a-t-il dit.

Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, a expliqué qu’il existe environ six vaccins candidats contre la souche soudanaise du virus Ebola, «pour la plupart à des stades très précoces de développement».«Mais trois d’entre eux ont fait l’objet de données sur l’homme, sur l’immunogénicité et la sécurité des données, et peuvent donc être utilisés sur le terrain dans le cadre d’une campagne de vaccination en anneau, comme cela a été fait pour l’épidémie d’Ebola en RDC il y a quelques années», a-t-elle indiqué.