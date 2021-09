Covid – Mu, le nouveau variant surveillé par l'OMS

Nouveaux variants : L’OMS surveille de près la mutation sud-américaine «Mu»

La Colombie a détecté un nouveau variant du virus. Il s’est répandu dans le pays, en Équateur voisin et dans une moindre mesure ailleurs dans le monde.

REUTERS

Alors que le variant Alpha a presque entièrement disparu, que Delta est devenu dominant, que Lambda cherche à faire sa place, le petit dernier a fait son apparition, c’est le variant «Mu». Parmi les milliers de mutations du virus, certaines sont surveillées de près par l’OMS car elles pourraient, par leur contagiosité ou leur résistance aux vaccins, poser problèmes dans la lutte contre la pandémie.

«Mu», surnom en alphabet grec du variant au nom scientifique B.1.621, a été détecté pour la première fois en janvier 2021 en Colombie. Depuis, il a été signalé dans d'autres pays d'Amérique du Sud et en Europe. «Bien que la prévalence mondiale du variant Mu parmi les cas séquencés ait diminué et soit actuellement inférieure à 0,1%, sa prévalence en Colombie (39%) et en Equateur (13%) a constamment augmenté», expliqué l'OMS, qui l’a classé dans la catégorie «variant à suivre» (et non «variant préoccupant», comme Delta).

Il n’y a pas lieu de paniquer

L'OMS précise que ce variant présente des mutations qui pourraient indiquer un risque «d’échappement immunitaire» (résistance aux vaccins), et souligne que des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques.

Mais il n’y a pas de quoi crier panique. L’OMS mène une surveillance très pointue des nouveaux variants. Dernièrement, des scientifiques s’étaient alarmés de l’arrivée du variant Lambda, lui aussi originaire d’Amérique latine.

Mu et Lambda n’ont pas déferlé sur la Suisse

Sa découverte et son expansion au Pérou avait fait le tour de la presse internationale et l’Europe avait rapidement détecté ses premiers cas, début juillet. Or près de deux mois plus tard, il n’y a guère pris pied. En Suisse, en moyenne sur les 7 derniers jours, Lambda représente très exactement… 0% des contaminations.

Sur son site, l’OFSP annonce par contre que Lambda a déjà bel et bien été détecté en Suisse, plus précisément à 22 occurrences depuis que les séquençages sont répertoriés. Delta, lui, a été séquencé en labo 7058 fois et Alpha plus de 19’000 fois. En revanche, aucune trace de «Mu»…