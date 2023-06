L’OMS veut lancer un pass sanitaire mondial

Le premier élément d’un réseau mondial

Ce futur système mondial de certification numérique doit, selon un communiqué de l’OMS et de la Commission européenne, «contribuer à faciliter la mobilité et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces actuelles et futures pour la santé, y compris les pandémies».

L’OMS n’aura pas accès aux données personnelles

Le pass sanitaire de l’UE est déjà le plus répandu au monde. «Avec 80 pays et territoires connectés au certificat numérique Covid-19 de l’UE, l’UE a établi une norme mondiale. Le certificat européen a non seulement été un outil important dans notre lutte contre la pandémie, mais il a également facilité les voyages et le tourisme internationaux», a souligné dans le communiqué, le commissaire européen Thierry Breton, notamment chargé du numérique.